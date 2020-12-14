花旗力拓星洲業務　擬5年聘逾330名客戶關係經理

外媒報道，周一(14日)在新加坡開設全球最大財富諮詢中心的花旗集團表示，計劃未來5年在新加坡聘請逾330名客戶關係經理，以應對客戶數量的增加。

花旗集團於一份聲明中指出，計劃把其為新加坡最富裕客戶管理的資產金額增加一倍，並將其富裕客戶數量增加兩倍。

花旗銀行新加坡首席執行官Brendan Carney補充，儘管經歷了別具挑戰的一年，但2020年的合格客戶數目比2019年增長了5%。

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