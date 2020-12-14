【旅業蕭條】日本航企推「新冠保障」自救

除了旅遊封鎖措施外，憂慮感染新冠肺炎也是令人們減少乘搭飛機的原因之一。日本航空為降低國際線旅客的不安，以及提供旅行時的協助，推出期間限定的「JAL新冠保障」全新服務。

該計劃補助於旅行途中檢測出新冠肺炎陽性的情況下所產生的醫療費、檢測費以及隔離等費用。此措施為日本航空公司中，首次推出針對新冠肺炎的安心保障。日本航空還設置了24小時服務的諮詢窗口，乘客無論在世界的哪個角落，都隨時能獲得協助。

事實上，疫情對航空業造成史無前例的打擊，國際航空運輸協會(IATA)不斷上調航空業虧損數字，最新估計2020年及2021年的虧損從6月時1,000億美元(約7,800億港元)，到現在料逾1,570億美元(約1.22萬億港元)之多，更是2008至2009年金融海嘯期間的5倍，形容是「毀滅性的」。

其中，IATA料今年航空業虧損增至1,185億美元(約9,243億港元)，明年則會虧損387億美元(約3,018億港元)，反映疫情捲土重來及經濟再次封鎖後的結果。

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