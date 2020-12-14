2021年十大驚世預測　疫苗反引發企業破產潮？

踏入年尾，丹麥盛寶銀行(Saxo Bank)一如以往，就未來一年看似不可能發生的事，作出大膽預測，以助投資者及早部署，包括預期新冠肺炎疫苗取得成功後，將促使聯儲局過早「收水」，繼而扼殺大量企業。該行投資總監Steen Jakobsen提到，新冠肺炎和美國大選周期令許多看似遙不可及的事，突然變得「貼身」得多，幾乎所有社會和科技相關的潛在超級趨勢都正在加速。

1.亞馬遜「買起」塞浦路斯

盛寶銀行預期，鑑於監管干預程度日增，網購巨人亞馬遜將於明年採取行動，將歐盟總部遷往塞浦路斯。亞馬遜帶來的稅收，協助塞浦路斯的債務佔國內生產總值(GDP)比率從近100%高位下降，亞馬遜的顧問並協助塞國改革稅制。不過，歐盟監管機構很快作出反擊，要求亞馬遜作出整改，並要求塞國和其他歐盟國家協調稅制。

2.德國打救法國

為應對疫情，預期法國的債務佔GDP比率明年將升至120%以上，是未來數年債務負擔最重的歐洲國家之一。儘管如此，法國仍無法避免企業破產潮，投資者對前景愈益憂慮，大舉出售當地大型銀行股，銀行業還受到收入急跌及貸款撥備增加衝擊。鑑於公共財政差劣及債台高築，法國別無選擇地要向德國求救，冀能允許歐央行印銀紙打救其銀行業。

3.區塊鏈技術消滅假新聞

到明年虛假訊息的威脅愈來愈大，主要媒體公司和社交平台被迫作出反擊，以區塊鏈技術承載新聞內容，令新聞發布不能被篡改，亦能驗證新聞內容和來源。

4.中國數碼貨幣帶領資金流動出現結構性轉變

中國正在推動數碼人民幣發展，預期會打開中國資本市場的大門，其穩定性以及區塊鏈技術容許的追蹤和監管功能，將降低資金流出中國或非法轉出中國的風險。人民幣愈益成為美元的替代貨幣。

5.革命性的核聚變技術令全球能源充裕

預期到明年，先進的人工智能程式將解決核聚變能源商業化的難題，令能源技術突飛猛進。核聚變能源幾乎令所有國家實現食物和能源獨立，人們生活質素出現前所未見的提升。

6.全民基本收入受到關注

疫情引發的K形復甦加劇社會不平等，加上科技發展令工資面臨下跌壓力，社會開始意識到制定全民基本收入的必要。自動化和在家工作普及，亦導致的商用辦公室物業價值崩潰。

7.公民科技基金成立 部分資產給予受數碼化轉變影響人士

科技發展下，一些行業的工作崗位大減，公民科技基金應運而生，試圖令受影響的人也能分享生產力進步帶來的部分成果。

8.新冠疫苗成功引發企業破產潮

央行接近無限量向市場注入流動性及不計代價放鬆金融環境，已令全球主權和投資級別企債孳息跌至紀錄低位，迫使投資者追逐風險。在預期疫苗有效令經濟復甦下，被過度刺激的經濟可能出現過熱，令通脹上升及失業率急跌。聯儲局最終可能作出錯誤的政策決定，容許長息上升以致金融環境急速收緊，引爆新一輪企業違約潮。

9.太陽能板需求增，白銀價格急漲

明年通脹料急升，加上市場流動性充足，利好貴金屬價格。白銀價格明年升勢更可能超越黃金，原因是工業需求急升，尤其是全球多國推動綠色經濟，令太陽能板需求急增，白銀供應更加緊張。

10.新一代科技大大提振新興和前緣市場

隨着衞星互聯網傳送技術進步，將大大提升新興市場和前緣市場的教育和商業生產力，亦有助推動金融科技支付和銀行系統改革，以及無人機技術發展。

●今年預測失準居多

不過，觀乎該行對今年的預測失準居多，例如預測英國經濟大幅增長和歐央行加息均落空，很大原因是疫情突襲全球；惟測中美國總統特朗普於美國大選失利，目前幾可肯定民主黨會入主白宮。

今年預測多失準

1.英國經濟大幅增長8%(錯)

2.價值股投資回報大於增長股(錯)

3.歐央行加息(錯)

4.舊能源回報贏新能源(錯)

5.南非被ESKOM(南非國家電力公司)債務拖累(一半半)

6.特朗普宣布「美國優先稅」(錯)

7.瑞典大規模放水(對)

8.特朗普大選失利，民主黨入主白宮(對)

9.匈牙利「脫歐」(錯)

10.亞洲推出新儲備貨幣(錯)

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