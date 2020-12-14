本木特色戶呎價3萬元創新高 周五發售9伙
2020年12月14日 20:26
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恒基地產(00012)旗下尖沙咀本木今日(14日)上載全新銷售安排，恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，將推出9伙於本周五(18日)發售，包括3個開放式單位、5個一房房及1個兩房戶，折實售價介乎666.864至1,442.826萬元，折實呎價25,495至29,917元，整批單位折實總值約8,100萬元。
此外，項目首錄特色戶成交，今日透過招標成功售出2樓A5室，實用面積490方呎，連784方呎平台，成交價1,470萬元，呎價30,000元，創項目開售以來呎價新高，買家為區內客。該盤至今累售109伙，佔可發售單位118伙約92%，套現10.7億元。
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