永旺百貨店發生火災　料對經營產生影響

根據損壞的情況和最新的恢復計劃，在有關當局批准的前提下，集團預計，該店鋪可能會在2020年12月底前恢復食品區域運營，而全面運營可能會在2021年1月下旬恢復。

儘管事故對集團的財務影響仍在審核中及至今尚未量化，但事故和店鋪的暫時停業可能對集團2020年12月的經營業績產生影響。

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