永旺百貨店發生火災 料對經營產生影響
2020年12月14日 20:32
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永旺(00984)公布，公司控股65%的廣東永旺天河城商業有限公司在東莞市經營的一家綜合百貨店的後倉發生火災。事故沒有造成人身傷害或死亡。
根據損壞的情況和最新的恢復計劃，在有關當局批准的前提下，集團預計，該店鋪可能會在2020年12月底前恢復食品區域運營，而全面運營可能會在2021年1月下旬恢復。
儘管事故對集團的財務影響仍在審核中及至今尚未量化，但事故和店鋪的暫時停業可能對集團2020年12月的經營業績產生影響。
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