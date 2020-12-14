上環舖市傳以3000萬元摸出 1個月升值800萬元

政府放寬工商舖辣稅，加上肺炎疫苗有望供應香港等好消息，刺激舖位市場罕錄「摸貨」獲利成交。於上月以2,200萬元低價易手的上環樂古道舖位，市傳剛以約3,000萬元以確認人身份售出，約1個月帳面升值約800萬元或約36%。該舖包括地下部分連高層地下及自建閣樓，地舖面積約1,500方呎，高層地下面積相若，合共約3,000方呎，上月由經典漫畫《老夫子》的出版社吳興記有關人士賣出。

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