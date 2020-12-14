李奕璇就美維控股進行內幕交易罪成

市場失當行為審裁處在香港證監會提起的研訊程序結束後，裁定李奕璇在2009年曾就美維控股(前上市代號：00313)進行內幕交易。

證監會指，美維前主席及執行董事唐慶年曾向李氏洩露公司擬出售其主要業務的消息。李氏遂在美維於2009年11月16日公布將會出售其核心印刷線路板和面板業務及派發特別股息之前，購入美維股份。

審裁處信納，由於二人保持長期親密關係，故在李氏於2009年10月23日至28日期間使用595萬元購買美維股份時，已獲得的有關消息，被裁定犯有內幕交易罪。她在出售美維股份後合共獲利約54.68萬元。審裁處裁定，這是就美維股份進行內幕交易而獲利的。

雖然唐慶年在向李奕璇談及其工作時，於對話中向李氏提供了一連串的零碎消息，經整理後構成了有關消息，但審裁處並不信納唐刻意向李提供有關消息，儘管其信納唐的行為具有有關效果。

審裁處亦信納，沒有證據顯示唐氏慫使或促致李氏進行美維股份的交易，或唐氏知道或有合理因由相信李氏會利用該等消息來進行美維股份的交易。

在上述情況下，審裁處不信納唐慶年從事了市場失當行為。

審裁處將在稍後日期決定對李奕璇的制裁及隨後的命令。

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