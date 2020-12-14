中國建築入股中海啟德項目20%

應合資公司的指示，中國建築國際須向中海財務支付或促使中國建築國際集團的一間成員公司向中海財務支付相當於公司間貸款加直至完成發生當日止的累算利息之和的20%。

合資公司的唯一業務將為項目公司，項目公司之主要業務為物業發展及擁有該地塊。

地塊位於九龍啟德第4E區1號地盤的新九龍內地段第6603號，地盤面積約5,548平方米，總樓面面積不少於18,309 平方米而不多於30,514 平方米。地塊規劃作私人住宅用途。

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