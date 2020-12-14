金管局：環球經濟新格局　香港金融科創有3大機遇

香港金融管理局高級助理總裁劉應彬表示，香港在過去一年面對疫情和地緣政治等複雜形勢，集資活動仍非常活躍。今年首10月，新股的集資額已超過320億美元，按年增加66%。同時，「滬港通」和「深港通」今年首3季的日均交易量達1,100億元人民幣，「債券通」錄近200億元人民幣，按年增長均超過115%，充分體現香港作為內地市場引進國際資本的橋樑角色。

他指，香港在環球經濟新格局下能為大灣區的金融科創企業帶來的3大機遇。首先，香港是國際銀行中心，也是企業集資上市首選之地，成熟的金融業為金融科技企業提供融資渠道。憑藉香港國際化的市場優勢，香港可助力大灣區內的金融科創企業「走出去」。

第二，香港在金融科技和創新領域的努力亦得到國際的肯定，其中即時支付結算系統(RTGS)、快速支付系統「轉數快」及虛擬銀行的開業，均提高本港競爭力。

第三，粵港澳大灣區是國家重要的增長引擎，要發展為區內的金融科技中心，推動內地與香港的跨境應用尤其重要，冀未來在數碼貨幣和跨境支付方面能與內地有緊密合作。

他表示，結合內地科技應用的領先優勢，以及香港國際化的金融科技優勢，香港可以支持內地金融科技企業走出去。展望未來，冀香港在金融科技領域上，與國內深化合作，加強金融科技創新交流和互動，為兩地的金融科創事業再創高峰。

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