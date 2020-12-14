澳門賭權續牌無聲氣　學者︰應否續批美資賭牌成疑

澳門現有6個賭牌將於2022年6月到期，然而當地政府仍未就賭牌重新招標公布任何詳情，甚至連前期的法例修訂工作亦仍未進行，市場質疑當局未必有足夠時間去完成招標程序。分析認為，這影響到6間賭企在賭牌到期後的業務銜接；若加上今年以來新冠肺炎疫情影響之下，而導致嚴重虧損，賭企還不如趁現在交回賭牌止蝕更好。

事實上，澳門經濟財政司司長李偉農在上月底回應澳門立法會議員提問時表示，現行博彩合同的相關權利與義務必定執行至2022年6月26日，新競投工作則「無條件講細節」，因為有關工作仍在準備中。

要就賭牌重新招標，澳門當局須先修訂法例，之前更要進行公眾諮詢。有關公眾諮詢原本應該一早進行，但因為疫情，當局在4月時表示諮詢會在今年下半年展開，然而如今將近年尾仍未開始。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，這都為賭牌能否於後年順利交接增添不明朗因數，困擾着行業前景。況且「3個主牌、3個副牌」怎樣解決，仍是未知數。他估計，澳門政府如一定要趕及2022年發新賭牌的話，或有需要縮短諮詢期，甚或取消整個公眾諮詢。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強亦同意目前時間不足以進行諮詢、修法、招標等所有程序。而他更關注在中美關係緊張的外在因數之下，「係咪仲畀賭牌美資公司，呢個好有疑問」。

他又指，今年以來不少博企都因為疫情而出現虧損，如加上未知能否取得新賭牌的話，「公司如果係蝕得好多，依家提早交番個賭牌都係未嘗不可」。

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