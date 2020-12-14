樓價UPDATES：麗晶花園單位劈80萬元沽

疫情大爆發的九龍灣麗晶花園，近日一個實用面積452方呎單位，劈價80萬元獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城過去周末連錄約4宗成交，鄱陽閣低層C室，實用面積489方呎，兩房間隔，11月放盤叫價約940萬元，減價約32萬元，以約908萬元易手，實用呎價18,569元。

●小西灣藍灣半島6座中層B室，實用面積811方呎，三房連套房間隔，叫價約1,450萬元，議價後以1,380萬元成交，實用呎價17,016元。

●北角港運城3座高層F室，實用面積532方呎，一房套房間隔，以1,090萬元易手，實用呎價20,489元。

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九龍區

●九龍灣麗晶花園9座高層E室，實用面積452方呎，已補價自由市場叫價680萬元放售，減至600萬元售出，呎價13,274元。

●藍田滙景花園本月暫錄約5宗成交，平均實用呎價14,788元，屋苑11座低層F室，實用面積718方呎，三房連套房間隔，開價998萬元，議價後以968萬元易手，實用呎價13,482元。

●紅磡黃埔花園5期9座低層H室，實用面積503方呎，兩房間隔，以780萬元易手，實用呎價15,507元。

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新界區

●馬鞍山迎海‧星灣20座低層C室，實用面積511方呎，兩房間隔，以775萬元易手，實用呎價15,166元。原業主2014年以501萬元購入單位，持貨6年帳面獲利274萬元。

●東涌海堤灣畔3座低層連平台單位，實用面積531方呎，平台面積54方呎，兩房間隔，以約649萬元易主，實用呎價12,222元。

●沙田偉華中心3座中層F室，實用面積358方呎，兩房間隔，以578萬元易手，實用呎價16,145元。原業主持貨10年帳面獲利約349萬元，升值約65.6%。

●粉嶺逸峯3座高層D室，實用面積614方呎，三房連套房間隔，以878萬元獲承接，實用呎價14,300元。

●青衣灝景灣11座低層D室，實用面積504方呎，兩房間隔，今年11月中開始放盤，原叫價875萬元，略減至868萬元沽出，實用呎價17,222元。

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