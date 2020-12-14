【悲情樓市】上半月七成屋苑跌價　麗港城挫7.6%最傷

新冠肺炎第4波疫情全面爆發，進一步打擊市場信心，以致樓價下滑。東網綜合市場資訊，12月上半月十大屋苑中，佔7成的呎價按月報跌，並以茶果嶺麗港城下挫7.6%最傷。

中原洪金興表示，麗港城本月暫錄10宗成交，平均呎價約13,783元，近期在買賣雙方拉鋸下，多了業主減價出貨。而該屋苑呎價亦明顯下滑，主要是被兩宗低價三房成交拉低。該盤近日不乏大手劈價成交，香港置業周鍵喬稱，屋苑32座中層D室，實用面積687方呎，9月放盤叫價980萬元，其後調減至940萬元。由於疫情惡化，業主最後大幅劈價至860萬元成交，累減120萬元或約12.2%，呎價12,518元。

其次是鴨脷洲海怡半島，本月呎價亦按月跌約3.5%，報約16,764元。中原王昭康稱，期內呎價最低個案為12座中層D室，實用面積633方呎，成交價998萬元，呎價15,766元。而新界屋苑以天水圍嘉湖山莊跌價最顯著，呎價較上月同期回落3.2%至約10,450元。

由於愈來愈多業主願意減價，故十大屋苑暫錄成交量約125宗成交，僅較11月同期的132宗少5.3%，其中黃埔花園跌幅最大，本月只有約7宗成交，跌幅多達46.2%。

中原袁顯岸稱，新一波疫情令買家轉趨觀望，部分業主不欲開放單位供客人參觀，窒礙交投，而屋苑平均呎價亦按月下跌約0.5%至16,695元。

而荔枝角美孚新邨買賣及樓價走勢較好，美聯吳志輝稱，該盤本月暫錄14宗成交，按月倍升，平均呎價13,668元。他又稱，政府應檢討住宅市場的辣招，建議撤銷額外印花稅，有助增加二手盤源。

其他屋苑同樣出現價跌量穩現象，中原王勤學表示，剛過去周末元朗區錄22宗二手交投，按周彈升83%。區內尚豪庭3座高層A室兩房單位，叫價690萬元，減至674萬元獲承接，呎價12,987元。而上址對上兩層的同室單位，亦減價4.4%，以688萬元易手。

疫情大爆發的九龍灣麗晶花園，近日錄劈價成交，市場消息稱，屋苑9座高層E室，實用面積452方呎，已補價自由市場叫價680萬元放售，於上周五減至600萬元售出，呎價13,274元。

●劍橋銀主開拍呎價低於兩萬

收緊禁聚令未對私人物業拍賣市場造成影響，近日將合共有多達56項物業推拍，當中不乏豪宅單位。其中九龍塘劍橋花園地下及1樓單號室連車位銀主盤，開拍呎價僅約19,702元，較港島市區上車新盤還低。

環亞物業周二將拍賣多項豪宅，包括上述單位，實用面積共約4,568方呎，開價9,000萬元。另一項為同區牛津道1號雙號屋業主盤，實用面積約4,913方呎，連618方呎花園，開拍價1.68億元。中半山地利根德閣1座複式連天台，則減價500萬元，以1.43億元翻拍，呎價約30,562元。

該行同場亦推出上車住宅，其中深井浪翠園4期12座高層B室業主，亦屬減價翻拍，以600萬元推出拍賣，較上月中低約7.7%或50萬元，呎價僅約9,188元。該單位屬事故同層戶，實用面積約653方呎，較銀行估價約768萬元，低約21.9%。

另方面，黃開基拍賣行周三亦推出尖沙咀諾士佛臺樂芬大廈低層C室住宅連平台，實用面積約435方呎，平台約40方呎，開價480萬元，較銀行估值約550萬元，低約70萬元或約12.7%，呎價約11,034元。該物業之前曾分間兩間套房，現已拆除。

而忠誠拍賣同日推出大嶼山澄碧邨第20座高層B室連天台，實用面積約814方呎，開拍價270萬元，呎價約3,317元。

●利是封店短租尖沙咀街舖 較長租低逾78%

受疫情打擊，本港零售市道疲弱，個別租客趁聖誕新年傳統消費檔期將至，搶佔核心區街舖。尖沙咀加拿分道兩個地舖，獲售賣利是封等賀年用品的商戶，一口氣以每月約10萬元短租，較之前長約租金低逾78%。

中原（工商舖）商舖部鄧振豪表示，租出舖位為該上述街道37號地下B及C號舖，總面積約986方呎，呎租約101元，租期至明年3月。據資料顯示，該物業原先分為兩個舖位出租，B號舖舊租客為飾物店，C號舖則租予藥房，月租共約47萬元，同於今年中已交吉，交吉約半年終獲短租客進駐。

事實上，近日多個核心區的交吉街舖，開始有短租客進駐，暫時令吉舖情況有改善。市場消息指出，中環皇后大道中單號地下5號舖，面積約625方呎，以約30萬元租出。該舖原先連同毗鄰舗獲國際鐘錶品牌租用，月租高達180萬元，但該租客已於今年6月結業。

另外，政府放寬工商舖辣稅等好消息，刺激舖位市場罕錄「摸貨」成交。於上月以2,200萬元低價易手的上環樂古道雙號舖位，市傳剛以約3,000萬元以確認人身份售出，約一個月帳面升值約800萬元或約36%。

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