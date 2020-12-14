長江基建額外認購英國水務公司股份
2020年12月14日 22:32
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（Getty Images圖片）
長江基建集團(01038)公布，按持股比例向Northumbrian Water Group Limited(NWGL)額外認購股份，代價約為4.62億英鎊(約47.7億港元)，相等於其將從NWGL收取的貸款金額加應計利息。
進行重組事項及認購事項旨在簡化NWGL之資本架構，以應對行業監管機構Ofwat有關海外股東貸款架構複雜的關注。
NWGL為英格蘭及威爾士十家受規管食水及污水處理公司之一，為英格蘭東北部提供食水及污水處理服務，並為英格蘭東南部供應食水服務。
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