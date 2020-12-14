夜市UPDATES：道指逼近新高　港股夜期高水

美國開始了新冠肺炎疫苗的接種，市場重新關注經濟刺激方案的進度，美股道指升至近歷史新高，目前報30,303點，升256點或0.85%；標指報3,696點，升33點或0.91%；納指報12,523點，升145點或1.18%。港股期指夜市報26,425點，升60點，高水35點。

美國新冠肺炎疫情嚴峻，美國藥廠輝瑞疫苗周一(14日)運抵各州，而紐約州一名深切治療部護士成為首批獲接種疫苗的美國人。

本周最重要的經濟事件將是周二(15日)和周三(16日)召開的聯儲局2020年最後一次議息會議，不過市場重新關注經濟刺激方案的進度。

據報，提出9,080億美元折衷財政刺激計劃的美國參院兩黨部分議員團體正在考慮將該計劃拆分為1,600億美元及7,480億美元兩個部分，分別投票，以求提高獲批的可能性。

XM高級投資分析師Raffi Boyadjian表示，儘管這與市場期待的目標相去甚遠，尤其是如果僅有7,480億美元方案獲得批准，但在美國疫情毫無減緩趨勢的當下，它至少在某種程度上還可以在冬季向數百萬企業和個人提供支持。

【22:30】美國開始付運新冠肺炎疫苗，加上憧憬刺激經濟方案磋商取得突破，以及英國脫歐憂慮暫時紓緩，美股周一(14日)早段顯著做好，道指漲193點，報30,240點，標指升22點，至3,685點，以科技股為主的納指升82點，至12,460點。

輝瑞有份研發的新冠肺炎疫苗獲美國食品及藥物管理局(FDA)批出緊急使用授權，疫苗周末已從廠房開始付運。輝瑞股價早段報41.58美元，升1.12%。

新股市場依然是市場焦點，短租住宿平台Airbnb早段報131.01美元，挫5.92%，送餐平台DoorDash報168.31美元，跌3.82%。

Federated Hermes首席市場策略員Phil Orlando有信心股市年底前再破頂，標指可望漲至3,800點，主要是預期出現多項利好因素，尤其是疫苗方面。他指，倘股市調整5至10%，以及疫苗順利在美國推出，將會吸引他增持股票。

其他公司消息方面，美國大型遊戲開發商Electronic Arts(EA)擊敗競爭對手Take-Two Interactive，斥資12億美元，收購英國賽車遊戲商Codemasters。EA股價早段升1.45%至137.7美元。

外媒報道，美國信託銀行道富(State Street)正與瑞士銀行磋商將資產管理部門合併。道富股價早段0.91%至73.47美元。

此外，綜合工業企業3M表示，儘管宏觀經濟依然存很大不確定性，但預期第4季收入82億至84億美元，大致符合預期的82.7億美元。3M股價早段報175.59美元，升0.9%。

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