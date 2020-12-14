美瑞健康擬售BVI目標公司股權　涉2520萬

美瑞健康國際( 02327 )公布，間接全資附屬美瑞集團健康服務有限公司，擬向Taiyue Inc.出售BVI目標公司(La Clinique de Paris International Limited)的60%已發行股本)，總代價為2,520萬元。

法國巴黎醫療保健集團有限公司擬向美瑞集團健康服務有限公司出售PRC待售股份(佔PRC目標公司(該公司的間接非全資附屬公司)的全部股權)，總代價為720萬元。

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