東方日報B1：內地反壟斷　搵阿里閱文祭旗

市場監管總局反壟斷局解釋，阿里收購零售商銀泰商業之控股權、閱文全購影視製作公司新麗傳媒，均未有依法就控制權一點進行經營者集中申報，其營業額也明顯達到國務院規定的申報標準。因上述原因同被罰款50萬元人民幣的還有豐巢網絡，案件緣起其全購智能快件箱營運商中郵智遞。

即使股權投資甚至全購乃網企壯大的重要手段，涉案企業在業內影響力較大，且擁有專業法律團隊，應熟悉經營者集中申報制度，卻未能主動申報，「影響較為惡劣」，故予以「頂格處罰」，可向社會釋放加強互聯網領域反壟斷監管的信號。其實當局還能要求企業恢復到集中前的狀態，但今次沒這樣做，主要是考慮到恐對企業發展和經濟運行產生較大影響，且上述案件未到限制甚至排除競爭的地步。

該局負責人指，現今網上經濟市場集中度愈來愈高，資源加速向主要平台集中，關於平台壟斷的舉報日增，強調「互聯網行業不是反壟斷法外之地」；又稱跟其他地區相比，現行法例對違法實施經營者集中的罰款偏低，威懾力有限。

即使美團（03690）周一沒與阿里等被處分，但上周末及周日有報道指，包括該公司在內的互聯網巨頭今年大力發展的社區團購業務，引起社會反彈，美團股價盤中曾瀉逾7%，收市仍跌3.81%，為表現第二差的恒生指數成分股，更遭「北水」淨賣出8.23億元。京東集團（09618）則收跌1.56%。券商富瑞認為，社區團購明年競爭將保持激烈，但相信各平台將會遵守法規營運。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興指，反壟斷議題在中央重要會議中被提及，可見其重視整頓行業，未來科企或受到更多限制和規範，股價短期仍會走弱。

他續指，當局顧慮科網巨頭以低價搶佔市場份額後，最終能控制市場定價，壓榨供應商，同時透過跨界擴張業務，掌握大量用戶訊息，造成數據上壟斷。惟以往中央亦曾對其他行業收緊監管，料中長期待科企依法對業務作合理調整，加上市場消化消息後，股價可反彈。

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