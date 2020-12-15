歐股個別發展　巴克萊飆4%

歐洲股市周一(14日)個別發展，英國富時100指數收報6,531點，跌14點或0.23%；法國CAC指數收報5,527點，升20點或0.37%；德國DAX指數收報13,223點，升108點或0.83%。

英國首相約翰遜警告企業，準備在過渡期結束後無貿易退出歐盟。英鎊兌美元升0.85%，報1.3337。

英倫銀行一如預期放寬銀行股息禁令，巴克萊銀行飆4.63%；滙控倫敦股價彈0.7%。

中國汽車工業協會稱，2021年中國汽車總銷量有望增長4%左右，達到2,630萬輛，預計新能源汽車領域增長將明顯好於整體市場表現。寶馬汽車揚近2%，平治汽車母公司戴姆勒(Daimler)漲1.55%。

諾華公司旗下新冠肺炎藥物RUXCOVID的第3期研究沒有達到減少嚴重並發症的住院患者人數的主要終點。諾華公司股價收跌0.37%。

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