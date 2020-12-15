紐約期金下試1830美元關　美匯指數偏軟

隨着各地開始接種新冠肺炎疫苗，投資者預期經濟復甦前景樂觀，避險情緒降溫，國際金價周一(14日)受壓。紐約12月期金收報每安士1,832.1美元，跌0.6%。美匯指數報90.71，跌0.29%。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示，全球股市向好，意味到市場風險偏好趨增，其對黃金帶來壓力，但美元偏軟可能會緩和部分拋售壓力。

TD Securities大宗商品策略師Daniel Ghali表示，美國新一輪財政措施即將到來，同時聯儲局本周議息亦可能會釋放更多寬鬆信號。

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