智利國會擬討論是否立法限制中國國企收購狂潮

外媒報道，智利眾議院來自反對黨和執政聯盟的議員提出了一項法案，將允許國會阻止外國國有企業收購戰略資產。該法案的辯論將於本周開始。

此前，一家中國國有企業通過收購將控制智利逾一半的電力配送資產。中國國家電網公司在11月份宣布，將斥資30億美元向Naturgy Energy Group SA收購智利公用事業企業CGE的控股權。如果該交易獲得當地監管部門的批准，國家電網將控制智利57%的電力輸配資產，其勢將增強中國在整個拉美地區的影響力。

國家電網目前通過在2019年11月向Sempra Energy收購的Chilquinta而擁有該國輸配電市場11%的市場佔有率。

事實上，智利一些國會議員已提出對中國企業頻頻在智利進行收購的憂慮。智利眾議員Miguel Mellado在接受外媒訪問時表示，中國政府正在悄悄建設一條絲綢之路，這可能會在未來扼殺到智利的自身利益。

除了中國國有公司的收購之外，近年其他中國企業亦在智利部署了一些收購和投資。近年中國民營企業入股了鋰巨頭SQM和三文魚養殖商Australis Seafoods等智利企業；至於國有的中國南方電網在智利輸電公司Transelec持有股份。

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