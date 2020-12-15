美股收市：道指挫184點　納指靠穩升0.5%

投資者擔心美國更多社交限制措施會影響經濟復甦步伐，部分抵銷了當地開始接種新冠肺炎疫苗的樂觀情緒，美國股市周一(14日)個別發展。道指先升後回軟，最多曾升279點，高見30,325點創新高，惟至中段開始倒跌，全日收報29,861點，跌184點或0.62%；標指收報3,647點，跌15點或0.44%；納指收報12,440點，升62點或0.5%。

本周最重要的經濟事件將是周二(15日)和周三(16日)召開的聯儲局2020年最後一次議息會議，不過市場重新關注經濟刺激方案的進度。

美國新冠肺炎疫情嚴峻，美國藥廠輝瑞疫苗周一(14日)運抵各州，而紐約州一名深切治療部護士成為首批獲接種疫苗的美國人。

另外，據外媒報道，提出9,080億美元折衷財政刺激計劃的美國參院兩黨部分議員團體正在考慮將該計劃拆分為1,600億美元及7,480億美元兩個部分，分別投票，以求提高獲批的可能性。

Federated Hermes首席市場策略員Phil Orlando有信心股市年底前再破頂，標指可望漲至3,800點，主要是預期出現多項利好因素，尤其是疫苗方面。他指，倘股市調整5至10%，以及疫苗順利在美國推出，將會吸引他增持股票。

個股方面，美國大型遊戲開發商Electronic Arts(EA)擊敗競爭對手Take-Two Interactive，斥資12億美元，收購英國賽車遊戲商Codemasters。EA股價全日升1.28%，收報137.54美元。

外媒報道，美國信託銀行道富(State Street)正與瑞士銀行磋商將資產管理部門合併。道富股價收市下挫2.88%。

綜合工業企業3M表示，儘管宏觀經濟依然存很大不確定性，但預期第4季收入82億至84億美元，大致符合預期的82.7億美元。3M股價全日跌0.54%，收報173.08美元。

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