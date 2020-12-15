虎都發行11.5億元代價股份向執董收購內地汽車銷售業務

目標公司旗下外商獨資企業將透過可變利益實體協議享有天津洪高科技(營運公司)的經濟權益及利益，而營運公司為以同心的私人資源於2020年5月7日根據中國法律成立的有限公司，主要在中國透過線上電商平台結合配套融資從事汽車銷售及營銷、銷售汽車零件、線下汽車貿易服務及其他業務。

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