新股專輯：瑞麗醫美今起招股 入場費4040元
2020年12月15日 07:30
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內地醫療美容服務提供商瑞麗醫美(02135)周二(15日)起公開招股，計劃發行3.425億股，其中10%在港公開發售，招股價0.3至0.4港元，以中間價計，集資淨額約5,600萬元，主要用於翻新所有現有醫療美容機構及擴建杭州瑞麗、瑞麗天鴿及蕪湖瑞麗，以提升能力、更新品牌形象、擴大市場份額；及為上海市新建醫療美容機構的資本支出及初始營運成本提供資金。
瑞麗醫美每手10,000股，入場費4,040.31元，12月18日中午截止認購，預計12月28日在主板掛牌，保薦人為創陞融資。
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