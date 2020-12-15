【專家點評】黃紹基：港商須積極應對零售業巨變

經歷接近一年的疫情，無論是本地、內地以至國際消費者均出現轉變，一是消費更為謹慎，二是網購比重逐步增加，三是遙距工作普及化帶來的需求簡樸化。儘管疫後曾出現短暫的報復消費熱，但相信過去十多年的零售業高峰，在未來一段時間難再出現。

政府統計處剛公布的10月本港零售業總銷貨值，較去年同期跌8.8%，表面上跌幅是收窄，但單看這比較是不全面的，因去年10月零售銷售受社會事件打擊，已按年跌24.3%；若以今年10月零售總額274億元與2018年同期的397億元比較，是下跌31%；預期這銷售規模在疫情不會進一步惡化下，還會維持一段時間。因此，經營規模按比例收縮三分一是正常，才會出現政府抗疫津貼保就業計劃上個月結束，踏進12月裁員個案紛出現。

零售業要求生，調整規模是必然的，包括精簡架構、重組業務及市場分布，短期是痛苦的舉措，但當租金、工資水平和經營成本按市場調節至合理投資回報點時，香港零售業的競爭力就會提升。

第二項調整是要利用創新科技賦能，提升營運效率及效益。今天的科技應用在廣泛領域上已顛覆大眾對科技的原認知，尤其是疫情爆發後，防疫措施下工作加速科技賦能的應用，由包括5G、物聯網、人工智能、雲計算及區塊鏈等組成的「創新基礎設施」，正逐漸成爲金融、貿易、零售等行業的發展基礎，若零售行業脫離這發展節奏，競爭力就會降低。

獵頭行業的朋友告知，過去一段時間兩類人才需求活躍，一是具備企業重組和資源壓縮經驗，二是科技人才。疫情促使不少零售商轉換經營模式，如轉向電商，進行線上線下銷售，即使珠寶業也反映政府因應疫情推出的「遙距營商計劃D Biz」相當有幫助。只是，本地的網購多限於日常用品，其他商品受惠不大；而本地以外的網購，消費者多選擇大牌子，國際品牌更是佔盡優勢。因此，零售業的未來，必須走出舒適區。香港現時就有一項優勢，就是粵港澳大灣區。

一些消費行業上市公司近期的業績較早期略有改善，除精簡經營外就是依賴內地業務。內地作為全球最早控制疫情和嚴格防疫的國家，經濟率先復甦，較早前公布的第三季度國內生產總值(GDP)，更是恢復升軌，達4.9%，令人鼓舞；加上國家積極推動以內、外循環來拉動需求和經濟，內地市場是不可能輕視的，甚至在剛發表的施政報告中，儘管沒有什麽措施支援商界，但仍會協助港企發展內地市場。

施政報告並提出多項舉措積極推進香港與大灣區共融，儘管中央頒布的相關政策還未具體落實，如便利化通關等，但9,000萬人口的大灣區，在一小時經濟圈和優質生活圈的發展目標下，絕對是香港未來的「本地市場」。

香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長 黃紹基

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