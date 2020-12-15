香港醫思醫療收購栢立醫學化驗所75%股權

栢立於香港經營5間醫療實驗室，並擁有逾40名全職註冊醫療實驗室技術專家。目標公司已成立逾40年，並為香港政府認可的首個本地新冠肺炎核酸檢測機構之一。收購事項將使集團得以進一步提升醫療及保健服務作為一站式綜合醫療服務供應商。

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