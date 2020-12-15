【股民熱話】全球政府「救市」有新絕招？小心身家當災！

全球新冠肺炎疫情嚴重打擊經濟，多國維持超低利率兼不斷放水救市，但疫情維持太長時間，刺激政策效益遞減，各大央行都已顯得黔驢技窮！不過，如今全球政府似乎已認定有一招可以在疫後振興經濟發揮積極作用，就係「劫富濟貧」！所講的，就是向全球科技巨企開徵新稅種，甚或找個「反壟斷」的理由，迫大型科技企業讓利，為各地政府開源！如是者，股民須留意政策風險，小心受政策影響，投資蒙損身家被間接變相徵稅！

事緣今年以來，全球主要央行為着應對疫情，瘋狂印銀紙救市，加上利率超低，在疫情持久影響下，大量遊資無法在實體經濟找到出路，都湧往資本市場「掘金」，激化股市泡沫，尤其係互聯網巨頭、新經濟股，前景被無限放大，市盈率超誇張的中外科企比比皆是。

美國方面，美國聯邦貿易委員會(FTC)、48個州份於上周三(9日)對向Facebook發起兩項反壟斷訴訟，要求後者拆售早年收購的Instagram及WhatsApp。另外，美國候任總統拜登為應付黨內進步派，要求提高社會福利以及救濟措施的呼聲，若真的上台將好大機會加稅奉行高福利主義，首當其衝梗係賺到盆滿缽滿的科技和互聯網巨企。

睇番中國內地，近日「反壟斷」議題經已上升至最高決策層，當局連環出手限制互聯網巨頭利用大數據進軍保險業、小額借貸及支付等金融產業，對跨界混業經營作出規管。對內地政治經濟稍有認識的都知，此類動作應該會愈來愈頻繁，雖然未必會對呢批巨企造成重大傷害，但將會壓縮其未來發展空間，估值的想像空間亦會大打扣折，股價結果可想而知。

有人會問，打擊互聯網巨頭又關劫富濟貧咩事？就內地而言，互聯網巨頭涉獵金融產業，對6大國有銀行經營造成威脅，限制其發展變相利好銀行業，對國庫自然都有裨益。再者，疫情之下，網購對實體經濟中的零售業具致命性打擊，而零售是就業支柱之一，限制網購可以略為紓緩零售業窘境，緩解內地就業壓力，最起碼失業之後，可以擺地攤，唔使畀網購趕盡殺絕。近日內地有地方出現禁止科企網上團購活動，以超低價爭生意，跟小商戶搶飯吃，正是一例。

東網產經專欄作者 帥哥

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