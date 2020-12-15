【市前重點睇】道指倒跌184點　紐油企47美元

●踏入亞洲時段，美匯指數跌至90.71；港匯處7.7519；離岸人民幣(CNH)見6.5292；美元兌日圓企104；歐元報1.2151；英鎊見1.3328。金價跌至1,827美元。布油企50.36美元；紐油徘徊47美元水平。道指期貨偏軟。

●道指先升後回軟，最多曾升279點，高見30,325點創新高，惟至中段開始倒跌，全日收報29,861點，跌184點或0.62%；標指收報3,647點，跌15點或0.44%；納指收報12,440點，升62點或0.5%。

●美國大選投票日結束一個多月，50州及首都華盛頓的選舉人團當地時間周一(14日)召開會議，投下選舉人票決定正副總統人選。據美媒報道的最新情況，拜登已獲302張選舉人票，超過270票的當選門檻成候任總統。

●據外媒報道，提出9,080億美元折衷財政刺激計劃的美國參院兩黨部分議員團體正在考慮將該計劃拆分為1,600億美元及7,480億美元兩個部分，分別投票，以求提高獲批的可能性。

●智利眾議院來自反對黨和執政聯盟的議員提出了一項法案，將允許國會阻止外國國有企業收購戰略資產。該法案的辯論將於本周開始。

●紐約1月期油收報每桶46.99美元，升42美仙或0.9%；布蘭特2月期油收報每桶50.29美元，升32美仙或0.64%。

●港股ADR指數收報26,278點，跌110點或0.42%。

●即月恒生指數夜期收報26,403點，升38點，高水13點，成交13,021張。

●英國富時100指數收報6,531點，跌14點或0.23%；法國CAC指數收報5,527點，升20點或0.37%；德國DAX指數收報13,223點，升108點或0.83%。

●紐約12月期金收報每安士1,832.1美元，跌0.6%。

●內地監管部門提出要在全市場開展退市制度改革多時，滬深兩交易所周一(14日)齊齊發布諮詢文件，擬對現行的退市相關規則進行修訂。

●法國央行周一(14日)下調了今明兩年法國經濟增長預測，將今年經濟增長預測從此前的負增長8.7%下調至負增長9%，並​​將明年增長預測從此前的增長7.4%下調至增長5%左右。

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