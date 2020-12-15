利邦遭渣打申請清盤　涉1.5億元欠款

公司正諮詢法律顧問及財務顧問的意見，以決定實施有關呈請的下一步措施及可能採取的行動以保護公司和股東利益。接獲呈請後，公司已開始和渣打商討友好解決呈請。

集團的銀行借款總額由2017年12月31日的15.6億元減少至2018年12月31日的11.1億元，並進一步減少至2019年12月31日的5.68億元。在全球經濟受2019新型冠狀病毒病大流行的嚴重影響下，董事會將繼續密切監察集團的業務表現。

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