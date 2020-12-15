利邦遭渣打申請清盤 涉1.5億元欠款
2020年12月15日 08:13
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利邦(00891)公布，公司於12月14日獲悉，渣打銀行已於12月8日向百慕達最高法院提交對公司的清盤呈請，理由為公司未能按照該行要求，根據公司於2016年10月31日向該行提供的擔保支付欠款總額1.5億港元。呈請將於2021年1月8日上午10時正(百慕達時間)於法院聆訊。法院並無就將公司清盤而授出清盤令。
公司正諮詢法律顧問及財務顧問的意見，以決定實施有關呈請的下一步措施及可能採取的行動以保護公司和股東利益。接獲呈請後，公司已開始和渣打商討友好解決呈請。
集團的銀行借款總額由2017年12月31日的15.6億元減少至2018年12月31日的11.1億元，並進一步減少至2019年12月31日的5.68億元。在全球經濟受2019新型冠狀病毒病大流行的嚴重影響下，董事會將繼續密切監察集團的業務表現。
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