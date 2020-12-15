阿斯利康天價併購Alexion　股價急挫8%

英國製藥公司阿斯利康(AstraZeneca)斥資390億美元(約3,042億港元)收購美國生物科技公司Alexion Pharmaceuticals，將成為該英國藥廠歷來最大宗的企業收購個案。然而，阿斯利康在美國掛牌的股票周一急挫8%，反映投資者懷疑收購作價是否過高。相反，Alexion股價飆升約30%，創4年半新高。

上述交易將成為今年規模最大的企業併購交易之一，以目前市場價格計算，交易接近2/3由阿斯利康股票支付。根據交易條款，Alexion股東每股可獲得60美元現金與價值約115美元股票，每股溢價超過50美元。若Alexion退出交易，必須向阿斯利康支付高達12億美元的分手費用。

Cowen與Liberum兩大券商分析師分別以「可觀」與「沈重」來形容這筆交易，但也同時肯定阿斯利康將收購的資產品質。該交易著眼於罕見疾病與免疫藥物，將有助於阿斯利康成功進軍癌症療法後，進一步擴大該英國藥廠的藥品組合。

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