【專家點評】林嘉麒：中資科技股上升空間仍大

上周開始，恒生指數在10天線與20天線之間爭持，多次得而復失，似乎好消息未對港股有幫助。事實上，外圍方面反覆向好，疫苗已獲歐美多國獲准緊急使用，儘管成效存疑，惟科學數據指現階段成功機率高，市場正在反映疫情後經濟復甦的情況。不過，港股情況不盡相同，儘管政府上周五公布已購買疫苗，但對港股刺激不大。再者，剛過去周日，英國與歐盟同意再將談判延後，一度憂慮無協議脫歐暫時消除，亦代表雙方口硬心軟，對投資者來說，死期未到。結果是美期在亞太交易時段做好，但恒指仍表現不濟，反映投資氣氛差別。

另方面，再有內地官媒上周五於微信公眾號刊文，批評互聯網巨頭擁有財力、資源和技術，理應在科技創新上有更多作為。同日，另一篇指政治局會議提到要強化反壟斷和防止資本無序擴張，外界解讀可能和科技企業發展社區團購業務有關。似乎在壟斷法外，業務上亦有意見，投資者的憂慮也是合理，避之則吉是上策。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒 (作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)

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