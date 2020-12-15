【專家點評】林嘉麒：中資科技股上升空間仍大
2020年12月15日 09:00
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上周開始，恒生指數在10天線與20天線之間爭持，多次得而復失，似乎好消息未對港股有幫助。事實上，外圍方面反覆向好，疫苗已獲歐美多國獲准緊急使用，儘管成效存疑，惟科學數據指現階段成功機率高，市場正在反映疫情後經濟復甦的情況。不過，港股情況不盡相同，儘管政府上周五公布已購買疫苗，但對港股刺激不大。再者，剛過去周日，英國與歐盟同意再將談判延後，一度憂慮無協議脫歐暫時消除，亦代表雙方口硬心軟，對投資者來說，死期未到。結果是美期在亞太交易時段做好，但恒指仍表現不濟，反映投資氣氛差別。
港股走勢較弱主因受新經濟股拖累有關，近期有多個利淡因素，想彈也難，更何況科技股佔比愈來愈大，加上其波幅大，要恒指下跌非常容易。中央上周五召開會議，強調要強化反壟斷和防止資本無序擴張後，國家市場監管總局出手，對阿里巴巴(09988)投資收購銀泰商業股權、閱文集團(00772)收購新麗傳媒股權、豐巢網絡收購中郵智遞股權3起未依法申報違法實施經營者集中案作出行政處罰，對阿里、閱文和豐巢網絡分別處被認為最高的罰款，分別是50萬人民幣的行政處罰。 老實說，罰款是少，未來進一步收緊或翻查機會大，市場已有戒心壞消息會陸續有來。
另方面，再有內地官媒上周五於微信公眾號刊文，批評互聯網巨頭擁有財力、資源和技術，理應在科技創新上有更多作為。同日，另一篇指政治局會議提到要強化反壟斷和防止資本無序擴張，外界解讀可能和科技企業發展社區團購業務有關。似乎在壟斷法外，業務上亦有意見，投資者的憂慮也是合理，避之則吉是上策。
在別人恐懼我貪婪的投資角度，加上平台經濟發展方向不變的情況下，經過了這一輪的調整後，被統稱為「ATMJ」的阿里、騰訊控股(00700)、美團(03690)和京東集團(09618)，再發力的機會相當大。從經濟結構來看，4大企業在未來經濟增長，或連接個人生活，甚至平台提供的商機，對中國是不可或缺。何況，在訂立相關法例下，平台經濟有望得到更健康發展，相信國策定下來後，進一步有利股價，股份的基本面會再受投資者關注。當然，反壟斷法政策現時未正式出台，預期月底前推出，現時還有一段距離，政策未出股價應偏弱，投資者應忍手，留銀彈到時再部署。
宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒 (作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)
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