中國經濟：11月社會消費品零售按年增5%　符預期

內地公布三大經濟指標數據，11月社會消費品零售總額及工業增加值增長均符合市場預期，月內全國城鎮調查失業率為5.2%，連跌4個月。

中國國家統計局公布，11月社會消費品零售總額39,514億元人民幣(下同)，按年增長5%，增速按月加快0.7個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額35,497億元，增長4.2%。11月份，規模以上工業增加值按年實際增長7%，增速較10月份加快0.1個百分點。

首11個月，社會消費品零售總額351,415億元，按年下降4.8%。其中，除汽車以外的消費品零售額316,884億元，下降5%。當中，全國網上零售額105,374億元，按年增長11.5%，增速比1至10月提高0.6個百分點。期內，規模以上工業增加值按年增長2.3%。

此外，首11個月中國固定資產投資為499,560億元，按年增長2.6%，增速比1至10月份提高0.8個百分點。其中民間固定資產投資278,088億元，增長0.2%，1至10月份為下降0.7%。

首11個月，全國城鎮新增就業1,099萬人，完成全年目標任務的122.1%。11月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，按月下降0.1個百分點，連續4個月下降。31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，按月下降0.1個百分點。11月份，全國企業就業人員周平均工作時間為46.9小時。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020