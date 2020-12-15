中國經濟：城鎮調查失業率續降 就業形勢總體穩定
2020年12月15日 10:22
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（Getty Images圖片）
內地國家統計局數據顯示，今年首11個份，全國城鎮新增就業1,099萬人，完成全年目標任務的122.1%。
單計11月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，比10月份下降0.1個百分點，連續4個月下降；其中25至59歲人口調查失業率為4.7%，下降0.1個百分點。
31個大城市城鎮調查失業率為5.2%，比10月份下降0.1個百分點。 11月份，全國企業就業人員周平均工作時間為46.9小時。
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