中國經濟：首11個月房地產開發投資按年增6.8%

中國國家統計局公布，今年1至11月份，全國房地產開發投資129,492億元人民幣(下同)，按年增長6.8%，增速比1至10月份提高0.5個百分點。其中，住宅投資95,837億元，增長7.4%，增速提高0.4個百分點。

1至11月，商品房销售面积150,834萬平方米，按年增长1.3%，增速比1至10月份提高1.3個百分點。其中，住宅銷售面積增長1.9%，辦公樓銷售面積下降12.8%，商業營業用房銷售面積下降11.1%。商品房銷售額148,969億元，增長7.2%，增速提高1.4個百分點。其中，住宅銷售額增長9.5%，辦公樓銷售額下降10.7%，商業營業用房銷售額下降13.7%。

期內，房屋新開工面積201,085萬平方米，下降2%，降幅收窄0.6個百分點。房地產開發企業到位資金171,099億元，按年增長6.6%，增速比1至10月份提高1.1個百分點。11月末，商品房待售面積49,287萬平方米，比10月末減少204萬平方米。

11月份，房地產開發景氣指數為100.55，比10月份提高0.05點。

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