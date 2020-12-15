高盛王亞軍：明年IPO續火熱　中概股續赴港上市

高盛董事總經理、高盛亞洲(除日本)股票資本市場聯席主管王亞軍表示，明年的新股首次公開發售(IPO)可能較今年還要火爆，他指出，單計內地企業，今年到美國、香港及內地A股上市的IPO融資量約1,200億美元(約9,360億港元)，境內及境外各佔一半。

他預計，明年醫療行業的IPO依然活躍，雖然不會像今年般出現翻倍的增長，但還會有增長。其次，中概股回歸依然將是2021年的一個重要話題，中美關係的不確定性確實促使更多企業回到香港上市，預計未來可能還有近20隻中概股將陸續回歸香港。

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