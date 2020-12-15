股神巴菲特軍師芒格警告：美國大量印鈔如在玩火

美國股神巴菲特的軍師、巴郡副主席芒格(Charlie Munger)預計，隨着新冠肺炎疫苗廣泛分發，疫情的影響將變得微不足道，但同時也警告，美國大量印鈔增加赤字如在玩火。

外電報道，芒格近日出席加州理工學院的線上活動指出，電子商務蓬勃發展，處於疫情下的零售商面臨更大壓力。隨着疫苗陸續推出，疫情的影響將在約一年的時間內大幅縮小。他預計，未來10年的股市回報率將低於過去10年，但股市狂熱情緒雖高，管理及獎勵系統卻跟不上。

對於美政府的寬鬆量化措施不斷增加赤字，他警告，美國現正處於未知水域，沒有國家像美國現在這樣長期大規模印鈔，卻不會引起麻煩的，這非常接近玩火邊緣。

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