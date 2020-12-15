研究：2021年網絡黑客將造成46萬億元損失　比日本GDP還要高

新冠肺炎疫情下，網絡購物、網絡會議、網絡學習等互聯網生活和工作模式大行其道，但同時也給網絡黑客入侵提供大好機會。外媒引述技術研究公司Cyber​​security Ventures的數據預計，到2021年，網絡犯罪可能造成的損失高達6萬億美元(約46.8億港元)損失，比日本的國內生產總值(GDP)還要高。

IBM日前示警，發現針對疫情冷鏈的全球網絡釣魚活動，美國國土安全部網絡安全及基礎設施安全局(CISA)為此還鼓勵與美國疫苗神速行動(Operation Warp Speed)相關的組織查看IBM報告中是否有任何可能受到影響的指標。近日，又再傳出美國財政部與商務部相繼遭到黑客攻擊，可見近期網絡黑客活動頻繁已是不爭的事實。

日媒報道，根據《2020年Acronis網絡就緒報告》，在疫情期間，全球39%公司因使用Zoom，Cisco Webex和Microsoft Teams等應用程式進行遠程工作或會議而遭到網絡黑客攻擊。

印度IT服務業似乎把握到商機，包括TCS、Infosys、Wipro和HCL Technologies都已開始在美國和歐洲建立網絡威脅管理中心。日媒指出，TCS率先在全球建立了10個據點，為企業客戶提供網絡安全服務。

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