美國Reddit收購TikTok競爭對手Dubsmash

美國最大論壇Reddit近日宣稱，將收購TikTok在美國的競爭對手、另一個短影音平台Dubsmash。

外媒報道，Reddit並未透露收購Dubsmash的條件，但透露此次收購將採用現金加股票的方式買下Dubsmash，該交易讓未來用戶都可以使用Dubsmash的編輯功能和工具。Dubsmash將保持自己的平台和品牌，其中Dubsmash的整個團隊，包括聯合創始人Suchit Dash，JonasDrüppel和Tim Specht，都將加入Reddit。

Dubsmash是TikTok的最大競爭對手之一，曾在2015年短暫流行後苦苦掙扎了幾年，2017年開始將轉變為社交平台，並將其總部從柏林遷至布魯克林。到今年年初，按應用程序安裝數計算，Dubsmash在美國短影音市場中的份額僅次於TikTok。

據講，之前Facebook和Snap也曾與Dubsmash進行收購談判。

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