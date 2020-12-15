全球經貿戰：受惠美制裁中企　韓股有望突破3000點關

美國總統特朗普以行政命令，禁止美國投資中國軍方擁有或控制的公司，並應撤回相關投資，富時羅素(FTSE Russell)、標普道瓊指數(S&P Dow Jones Indices)和納斯達克(Nasdaq)相繼將剔除部分中企股票。外媒預計，隨着美國對中企制裁增加，可能帶動資金流入韓股，有望令南韓股市指數在近期漲破3,000點大關。

南韓股市上周再創新高，目前報2,750點，跌0.44%。

報道指出，上述狀況顯示可能將有大量外國資金轉向投資韓股，而貝萊德資產管理公司的iShare MSCI南韓交易所買賣基金(ETF)，已在11月19日至12月8日，迎來6,518億韓圜(約46.39億港元)的資金，為今年3月以來首見的大筆國際資金流入。

報道認為，預計一旦MSCI旗下指數也排除部分軍方相關中企，外資對南韓的投資可能將進一步增加，因為韓股今年表現出色，投資者對南韓股市的關注程度也隨之提高。據市場研究公司FnGuide數據，明年南韓289家上市公司的總營業利潤，估計將達到182.52萬億韓圜的歷史高位。因此，南韓股市將有望在近期內突破3,000點大關。

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