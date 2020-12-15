【專家點評】陳正犖：亞洲股市明年看高一線

公眾健康危機今年打擊全球經濟，主要央行推出5萬億美元規模的量化寬鬆措施，限制了疫情對環球股市的影響，近期疫苗研發進展亦幫助投資者掃清陰霾。許多亞洲國家今年控制疫情相對較好，投資者可能更傾向於捕捉經濟復甦。我們預測直至2021年年底，MSCI亞洲(日本除外)指數仍具5%的潛在上升空間。

我們預計亞洲(日本除外)每股盈利將在2020年持平，然後在2021年反彈約25％。目前估值看起來有些緊張，根據我們每股盈利預測推算明年市盈率為17倍，高於13倍的33年中位數。考慮到較低的利率水平，這種估值仍算合理的，但如果利率上升，市況或較易受到拖累。

近期投資者重新審視2020年的最大輸家，尤其是在旅行和休閒行業股份，疫苗消息推動了板塊輪動。從更廣泛的角度來看，周期性股份和金融股有所反彈，部分投資者亦於今年急升的科技股鎖定利潤，在MSCI亞洲指數中，價值型股份比重較大的市場如新加坡已經開始受惠。價值型股票過往傾向於追蹤債券收益率，尤其是10年期美國國債(目前約0.93厘)，因為兩者都對全球增長和通脹預期較敏感。花旗預計明年上半年，美國十年期債息或升至1.25厘，近期的資金換馬情況可能會繼續。但是，我們預計收益率升至1.25厘後或難以再向上，因為政府債務水平高企，這意味着央行不會讓利率過高。這或限制價值型股份再向上的動力。

支持亞洲股市的還有美元走弱及貿易摩擦緩和等因素。隨着聯儲局將利率維持在較低水平，以及美國可能進一步擴大財政刺激政策，美元將在2021年進一步走弱。這在傳統上對新興市場股票有所幫助，在亞洲區內，我們預計中國和南韓貨幣對美元的升值幅度或最大。另外，特朗普總統任期以來，貿易​​戰升級一直拖累亞洲股市。事實證明，中國，南韓和香港的股票尤其脆弱。儘管不太可能全面推翻已經加徵的關稅，但如果白宮換上了新主人，對貿易摩擦或有一定程度緩解。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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