台積電前營運長蔣尚義明年元旦後回巢中芯

蔣尚義是台積電能超越半導體發源地美國的關鍵人物，與他擔任營運長的正是台積電現任董事長劉德音和總裁魏哲家，2016年過檔中芯出任獨立非執行董事期間，中芯成功挖得同樣曾是台積電的現任聯合首席執行官梁孟松。他在台積電甚有人氣，被暱稱為「蔣爸」。

據報，蔣目前人在上海進行14天隔離，決定再度回巢的關鍵是因為與周子學很熟，而他對於半導體還有很強烈的熱情，「我非常熱衷先進封裝技術和小晶片(Chiplet)，在中芯國際實現我的理想會比較容易」，又強調「我只是很單純的工程師，我有權利追求我的理想和事業的目標，尤其是技術上的理想。

蔣在弘芯出任首席執行官這個他在台積電也沒當過的「官位」時，市場密切關注他怎樣讓弘芯從零開始發展14納米及以下更先進製程，議論他是否會發展先進封裝技術來實現等等。據蔣自述，現在台積電大力發展先進封裝作為繼續挑戰「摩爾定律」之餘公司發展的另一蹊徑，正是2009年由他提議，當時剛「回鑊」出任台積電首席執行官的前董事長張忠謀只是聽了他1小時解釋就立即批准，並撥400名工程師和1億美元設備去做。

蔣現在表示，在中芯可以做的事比弘芯多得多，因為中芯能力也較強，本身已經有先進封裝的基礎了，現在中芯的先進製程技術已經做到14納米、「N+1」、「N+2」，因此相信在中芯實現他在先進封裝和系統整合的夢想，可以比在弘芯快至少4到5年。

14納米製程是中芯第一代FinFET(鰭式場效電晶體)工藝，而「N+1」則是第二代FinFET工藝，聯合首席執行官梁孟松稱「正穩步推進中，目前處於客戶產品驗證和小量試產階段」。「N+2」被指可對標台積電當年不用極紫外光(EUV)光刻機的首代7納米製程。

蔣表示，中芯並沒有特別承諾要給什麼資源，因為它本身是一家很大的公司，營運不可能馬上轉向，「應該說這是我的個人理想，未來還要說服很多人，才能真的實現」。他又鳴冤，當初離開台積電時就講得很清楚，不挖台積電的人、不洩漏台積電機密，武漢弘芯做的事情根本傷害不了台積電，不明白為甚麼要把他說成叛徒，這樣很不公平，「我只是一個工程師，很單純非常熱愛技術，卻被罵得很慘」。

半導體基本是台灣的基石產業，而中芯崛起也有很多台籍專才的身影，兩岸晶片人才之爭向來備受關注。談及自己由台積電跳槽中芯，蔣慨嘆「反正很多人都罵我叛徒了，多罵幾次沒差⋯⋯我也有追求我的理想和事業的權利吧？發展先進封裝和系統整合技術是我的夢想⋯⋯在我這個年紀，坦白說機會不多了」。他又澄清，中芯和弘芯給他的待遇均沒有比以前在台積電的優越。

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