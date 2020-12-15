SEMI：全球半導體設備年銷額創新高　2022年挑戰6000億元

國際半導體產業協會(SEMI)指出，今年全球原始設備製造商(OEM)的銷售額約達689億美元(約5,374億港元)，按年增長16%，創新高，且增長有望延續至明年，料2021年將達719億美元(約5,600億港元)，2022年挑戰761億美元(約6,000億港元)新高點。

外媒引述SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，今年由半導體前段與後段設備成長帶動，全球半導體設備市場持續走強，2021、2022年在5G和高效能運算(HPC)等應用支持下，未來兩年也可望保持增長。

SEMI認為，半導體設備這波擴張由前段和後段設備需求帶動，其中，前段晶圓廠設備包括晶圓製程、晶圓廠設施和光罩設備，2020年達到594億美元(約4,633億港元)，按年增長 15%，2021年和2022年預計各增4%及6%。

另外，佔晶圓製造設備總銷售約一半的代工和邏輯部門，受惠先進技術大量投資，今年支出出現雙位數成長幅度，達300億美元(約2,340億港元)；NAND快閃記憶體製造設備支出超過140億美元，大幅增長30%，DRAM則有望在2021年和2022年扮演帶動成長的火車頭。

組裝和封裝設備部門在先進封裝推動下，2020年增長20%，2021年和2022年也各有8%與5%的增長；半導體測試設備市場2020年將大升20%，預計2021年和2022年有望延續增長趨勢。

以地區來看，中國、台灣和南韓都是2020年設備支出金額的領先地區，中國受惠晶圓代工和記憶體部門持續投資下，今年首次在整體半導體設備市場中躍居首位。南韓則在記憶體投資復甦和邏輯投資增加推波助瀾之下，可望在2021年領先全球；台灣則受惠先進邏輯晶圓代工的持續投資，設備支出依舊強勁。

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