摩通指iPhone 12 Pro持續熱賣　iPhone 12 Pro Max需求放緩

投資銀行——摩根大通的分析師指出，目前蘋果公司(Apple Inc.)的iPhone 12系列整體需求持續，iPhone 12 Pro熱賣，但iPhone 12 Pro Max的需求放緩。另一家投行--高盛則指出，11月iPhone出貨量有所改善。

外媒引述摩通的iPhone追蹤數據(iPhone Availability Tracker)顯示，所有地區中，iPhone 12 mini、iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 發貨時間均適度增加，分別為4天、4天和28天。iPhone 12 Pro Max的發送時間從上周的23天減至20天。觀察iPhone 12 Pro交貨期，iPhone 12 Pro料將會成為本系列的銷售主力，但與前一周相比，6.7吋iPhone 12 Pro Max交貨時間似乎變快，尤其是在中國，這可能因為iPhone 12 Pro Max需求正在減弱。

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