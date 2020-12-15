【高盛推介】資金吸納騰訊阿里好倉
2020年12月15日 11:05
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊(0０700)昨日跌約2.9%。今早繼續下跌，開市持平後隨即失守570元水平，最低見561.5元，為過去一個月低位。現報565元，跌約1.1%。
而昨日跌約2.6%的阿里(09988)，今早繼續下跌，早上低開約0.6%後隨即失守250元水平，最低見245元，觸及近四個月低位。現報246.2元，跌約2.1%。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日大量資金轉向部署騰訊好倉，為昨日最多資金流入的相關資產，當中分別錄得約5,390萬及4,470萬元資金流入認購證及牛證。而阿里好倉於昨日亦獲資金趁低位時吸納，分別錄得約1,900萬及760萬元資金流入認購證及牛證。
投資者如看好騰訊，認購證方面可留意屬行使價600至650元間、2個月期以上產品中，槓桿最突出的騰訊購(27226)，行使價606.38元，2021年02月16日到期，實際槓桿12.9倍，行使價600至650元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。貼價選擇可留意600元以下行使價產品中，槓桿最突出的騰訊購(11062)，行使價589.38元，2021年02月19日到期，實際槓桿11.5倍，貼價、600元以下行使價產品中，槓桿最高。牛證方面可留意低面值騰訊牛(55278)，收回價540元，行使價537.5元，換股比率500，槓桿比率18.9倍，低面值，與現價有約25元差距。
投資者如看淡騰訊，可留意屬貼熊的騰訊熊(63392)，與現價有約35元差距，收回價600元，行使價602.5元，換股比率500，槓桿比率14.0倍，高槓桿貼熊。
投資者如看好阿里，認購證方面可考慮以行使價250至275元作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出的貼價阿里購(18374)，行使價262.08元，2021年02月22日到期，實際槓桿9.3倍，貼價、行使價250至275元間產品中，槓桿最高。牛證方面可留意低面值阿里牛(66834)，與現價有約16元差距，收回價230元，行使價228元，換股比率500，槓桿比率12.3倍，低面值、相近收回價牛證中街貨最低。
投資者如看淡阿里，可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的阿里熊(55161)，與現價有約14元差距，收回價260元，行使價262元，換股比率100，槓桿比率14.4倍，市場上最貼價、槓桿最高熊證。
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