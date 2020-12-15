高盛：受惠SPAC上市模式　未來2年全球併購額或達2.3萬億元

近年不少企業藉由特殊目的收購公司(Special Purpose Acquisition Company，SPAC)實現上市目的，投資銀行--高盛預計，SPAC上市模式可能導致未來2年內全球併購規模達到3,000億美元(約2.3萬億港元)。

外媒引述高盛分析師David Kostin指出，今年以來，SPAC上市籌集資金已超過700億美元，較去年高出5倍之多。推動上述熱潮原因主要來自投資者對獲利的追捧、SPAC將目標自價值股轉移至增長股，以及散戶投資者對非傳統及早期事業的追求等。

SPAC本質來說就是沒有營運項目和產品的空殼公司，上市目的在於籌集資金，以收購其他有潛力的未上市公司。該行指出，目前約有205家SPAC已透過首次公開發行(IPO)籌集610億美元，且正在尋找併購目標，預計若今年SPAC股權資本與目標併購企業的價值比率維持在5倍，那麼這些潛在收購目標企業的總價值未來將達3,000億美元。

該行又預計，高水平的SPAC活動將持續至2021年，同時警告併購後一旦企業回報不及預期，亦可能令未來IPO之路受阻。

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