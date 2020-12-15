港股格局：譚朗蔚指新經濟股轉弱 恒指或下試24800點
2020年12月15日 11:07
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恒指周二高開後沽盤湧現，一度跌261點至26,127點。證券分析員譚朗蔚表示，投資者憂慮大型新經濟股持續受內地監管和反壟斷法影響，受到罰款以外亦會限制盈利增長，令科技股走勢偏弱，例如美團(03690)周一失守50天線後走勢轉弱，阿里巴巴(09988)亦持續在低位徘徊。
他預期港股年底前仍偏弱，萬一恒指確認失守26,300點，有機會展開調整浪，首個支持位為25,800點。若利淡消息持續，有機會下試24,800點。
他認為具內需概念的個別體育用品股及火鍋股可趁調整吸納，至於周二早間創新高的友邦保險(01299)、京東健康(06618)、和小米集團(01810)仍可繼續留意。其中，小米以手機和智能家居產品銷售為主，有別於現時受負面消息困擾的新經濟平台，是現時可相對看好的大型新經濟股。
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