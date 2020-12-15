數據分析：資金仍追捧股市　主要流入全球股票型ETF

據外電統計顯示，截至上周四(11日)止一周的交易所買賣基金(ETF)淨流量顯示，整體股票型ETF資金近周淨流入182.8億美元；其中主要流入全球與美國股票型ETF，近周資金分別淨流入93.9億與45.4億美元。亞太股票型ETF近週資金淨流入24.2億美元；新興市場及歐洲股票型ETF近周資金分別淨流入18.1億和12.9億美元；中國股票型ETF近周資金淨流入1.8億美元；日本股票型則淨流出3.4億美元。

外媒引述富蘭克林證券投顧分析，全球金融市場聚焦在疫苗進展與政策動向，美國財政刺激政策談判與英國脫歐後貿易協議談判遲遲無法達成共識，讓投資者的樂觀情緒略微消退。可幸各國政府體認到疫情對經濟復甦的威脅猶存，包括歐盟批准1.8萬億歐元刺激計劃、歐洲央行宣布擴大購債規模5,000億歐元、日本政府也宣布73.6萬億日圓(約7,080億美元)的經濟振興政策，有助發揮支持，未來一周焦點將轉向聯儲局，儘管市場預期該局此次採取行動的機率不高，將從其經濟展望及購債政策的前瞻指引中尋找未來政策方向，牽動全球股債匯市走向。

展望年底至明年第一季，該公司預期隨着多款安全及有效的疫苗面世，將帶動全球經濟從修復期進入穩健增長階段，而通脹溫和讓全球央行得以維持低利寬鬆，拜登新人新政與中國兩會政策題材可期，有助全球風險性資產多頭續揚，其中美元走弱趨勢成型，將加速資金回流新興市場。建議投資者鎖定「美亞股市雙主流、科技生技雙趨勢、以及美國與新興市場平衡型基金收息資產」三大方向，並搭配伊斯蘭債券型基金的低波動配置，積極卡位聖誕及紅包行情，逢震盪積極加碼或採大額定期定額介入。

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