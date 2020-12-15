Adidas擬出售旗下美國運動用品公司Reebok

外媒報道，德國運動服裝公司--Adidas周一(14日)宣布，正在評估旗下美國運動用品公司--Reebok的未來，不排除會出售Reebok。

Adidas為拓展美國市場，與另一運動巨頭--Nike競爭，於2005年8月以38億美元的價格收購Reebok。然而Reebok被收購後，業績表現一直不濟，呼籲Adidas出售不賺錢的Reebok的呼聲日高。

Adidas表示，作為進入2021年的戰略選擇的一部分，公司考慮出售Reebok，而出售決定將於明年3月10日公司正式提出其新戰略時宣布。

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