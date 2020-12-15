全球經貿戰：澳洲擬就中國對大麥徵重稅告上WTO

今年5月，中國以澳洲傾銷大麥並補貼種植者為由，對澳洲大麥課徵超過80%的反傾銷稅。澳洲政府近日表示，已掌握充分理由，以挑戰中國對澳洲大麥出口徵收反傾銷稅的舉措，澳洲將很快宣布是否針對此事上訴至世界貿易組織(WTO)。

外電報道，澳洲貿易部長Simon Birmingham表示，澳洲一直在與穀物業者緊密合作，以建立最強有力的案例，澳洲穀物種植者和農民沒有得到補貼，也沒有將產品傾銷到全球市場上，澳洲顯然有充分的理由對此進行辯護。

他指出，澳洲有通過WTO針對大麥和葡萄酒申訴的法律途徑。澳洲利亞葡萄酒也被中國徵收關稅。他呼籲，中國應開放溝通渠道，並遵守基於規則的貿易體系。

自今年稍早澳洲政府呼籲對新冠肺炎疫情源頭進行國際調查後，中澳緊張關係持續升溫，中國隨後對澳洲祭出大量貿易限制措施，其中包括銅、葡萄酒、木材、龍蝦。

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