【專家點評】陳蓓敏：昆侖能源受惠天氣凍　用氣量增

昨晚是美國選舉人團投票，50個州份選舉人，是真正關鍵性一夜。從各國首領電賀拜登，應是結果，但世上往往有難測的人為意外，途人皆見特朗普和其黨政治動機和野心。美國財長努欽提及刺激經濟方案取得進展， 國家批准和將使用疫苗，市場憧憬明年經濟復甦，原油需求增加，再加上伊拉克油田受襲擊，倫敦布蘭特期油上周破50美元。美股新股做好，線上民宿出租平台Airbnb。首日掛牌，較招股價升逾一倍以上。美股高台徘徊。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。

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