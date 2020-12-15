【專家點評】陳蓓敏：昆侖能源受惠天氣凍 用氣量增
2020年12月15日 11:20
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昨晚是美國選舉人團投票，50個州份選舉人，是真正關鍵性一夜。從各國首領電賀拜登，應是結果，但世上往往有難測的人為意外，途人皆見特朗普和其黨政治動機和野心。美國財長努欽提及刺激經濟方案取得進展， 國家批准和將使用疫苗，市場憧憬明年經濟復甦，原油需求增加，再加上伊拉克油田受襲擊，倫敦布蘭特期油上周破50美元。美股新股做好，線上民宿出租平台Airbnb。首日掛牌，較招股價升逾一倍以上。美股高台徘徊。
納指數據服務公司宣布，將遵從美政府指令，於本月21日正式剔除中芯(00981)、中交建(01800)、中鐵建(01186)和中國中車(01766)於指數成分組合內。雖然美國明顯打擊以晶片科技和一帶一路相關企業，但中國近期頻頻以全球關注的環保掛帥，承諾中國在2030年前碳排放量會較2005年減65%，眾光伏股普遍升約4至5%。
昆侖能源(00135)從事城市燃氣、天然氣管道、液化天然氣(LNG)。中期純利倒退約25%，為23.63億元人民幣，期內收入微下降2.4%至522億元人民幣，撇除應收帳款減值虧損及匯兌虧損，核心利益跌18.5%至26.2億元人民幣。踏入冬季，天然氣需求增強至明年首季度，現價估值吸引，預期市盈率7倍，建議低吸，向上阻力位為6.8港元，止蝕5.2元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。
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