港股格局：郭思治料反壟斷法無損科技股長遠前景

港股高開後倒跌逾百點，香港股票分析師協會副主席郭思治預期，大市12月形態先高後低，周二(15日)開市曾觸及低位26,127點，距離12月7日高位26,870點低逾700點。

不過現時距離年尾還有一段時間，預料波幅會在1,000點以內。恒指9月25日低位23,124點中期反彈至11月25日高位27,040點，升幅達3,916點，因此市場出現調整屬正常現象。

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