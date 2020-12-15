【A股點評】市場情緒噪動　布局中長期機會

上周A股市場銀行、券商、食品飲料及疫苗相關行業股份輪番上漲，主題缺乏持續性，輪動速度快，說明了短期投資者情緒較為躁動。疫苗消息再度成為市場所關注的主題，相關美股在八月份回吐40%，是否有配置空間呢？十二月二日，全球首個新冠疫苗獲批上市，相關疫苗股亦大幅上漲，根據英國政府官方網站消息，政府已接受藥品及醫療產品監管局建議，批准使用輝瑞和德國生物科技公司BioNTech的新冠肺炎疫苗，將從下周始向全英國提供。

同時，美國有線電視新聞網絡(CNN)報道，預計莫德納(Moderna)新冠疫苗在十二月二十二日交付，輝瑞疫苗的有效率為90%，莫德納疫苗正在研發的新冠肺炎疫苗mRNA-1273的效力達到94.1%，對嚴重新冠肺炎的有效率達到100%。今年以來，Moderna股價已累計上漲650%，是漲幅最大的新冠疫苗股。

在英美俄接連批准疫苗交付，並將進行大規模接種的同時，中國國務院副總理孫春蘭指出，中國疫苗也要做好大規模生產的準備，根據新華社消息，國務院總理孫春蘭、國務委員王勇本月二日在北京調研新冠病毒疫苗研發和生產準備工作。孫春蘭指出，要研究制定疫苗上市後的接種分配方案，按冬季疫情防控需要，今年完成口岸相關從業員及前線監管人員等高風險人士的緊急使用工作。

自從八月以來，中國新冠疫苗進入第三期的實驗工作較慢，疫苗指數從八月四日的4,047.76高點大幅回調40%，本周受消息刺激，上漲9.19%，疫苗指數年初曾漲103%。受新冠肺炎疫苗即將大規模生產影響，本周疫苗研發企業和相關醫藥裝備企業表現較佳，例如生產裝載疫苗的玻璃瓶公司。A股疫苗主題在回調四個多月後，相對於海外疫苗研發公司的股價高漲，當下具有上漲空間，在加快生產並投入使用的背景下，相關行業價值將凸顯，建議從回調中布局其長期投資價值。

另一個顯著的現象是近期原料漲價消息較多，其中碳酸鋰市場出現較大幅度上漲，與月初相比，華東地區工業級碳酸鋰平均價格上漲6.67%，至每噸44,800元人民幣，鋰礦指數持續上漲九周，上升幅度達到30%，主要是由於供應的收縮和新能源汽車需求爆發所帶動。此外，乘聯會秘書長崔東樹表示，明年內地新能源乘用車市場增量動力很大，預計較今年增加40萬輛，因此我們預計短期內碳酸鋰價格或將繼續上升，鋰電相關公司受惠。

基於上述邏輯，市場上漲的動力仍是由基本因素所帶動，長期上漲的方向不變，年底前是吸納此前深度調整白馬股的好時機，在經濟復甦的背景下，業績仍是長期布局的支撐，建議布局已大幅回調的疫苗研發企業及其生產運輸企業、受疫苗加快推進、經濟復甦的行業；如機場、影院、金屬等；在外國疫情下中國具相對優勢的行業，如航運、機械、出口製造等。此外、醫療美容、高端醫療器械、半導體等股份亦有機會。

中國銀河國際證券

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